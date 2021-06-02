Я відчуваю тебе, – Усик залишив дивне послання в соцмережах

2 червня 2021 , 06:48
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Джерело:

24 канал

Український важкговаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) опублікував фото зі своєю дитиною, де він показав п'ять пальців і залишив дивне послання.

Відповідне фото Усик опублікував у інстаграмі.

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"Я відчуваю тебе", – залишив дивне послання українець.

Послання може бути для Джошуа

Автор: Юрій Семенюк