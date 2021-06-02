Я відчуваю тебе, – Усик залишив дивне послання в соцмережах

Український важкговаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) опублікував фото зі своєю дитиною, де він показав п'ять пальців і залишив дивне послання.
Відповідне фото Усик опублікував у інстаграмі.
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"Я відчуваю тебе", – залишив дивне послання українець.
Послання може бути для Джошуа
- Поєдинок Усика з Джошуа став можливим після того, як зірвалася зустріч Ентоні з Тайсоном Ф'юрі. Останнього зобов'язали зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.
- WBO офіційно санкціонувала поєдинок між Джошуа та Усиком.
- Боксери можуть зустрітися наприкінці літа. Втім, існує ймовірність, що Джошуа відмовиться від титулу, а відтак і бою з Усиком.