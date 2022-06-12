Я тепер їхній уболівальник, – Пятов прокоментував останній матч у футболці "синьо-жовтих"

Матч проти Вірменії став останнім для голкіпера збірної України Андрія Пятова. Футболіст прокоментував результат поєдинку Ліги націй.

Пятов: Я дуже щасливий, дуже вдячний всім

Гравці збірної України зворушливо попрощалися з легендарним голкіпером. Після фінального свистка уся національна команда підійшла до Пятова, щоб подякувати йому за виступи у головній команді країни.

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Досвідчений воротар наголосив, що про таке завершення кар'єри можна було тільки мріяти.

Я дуже вдячний усім хлопцям, хто брав у цьому участь. Мені дуже й дуже приємно. Це на все життя. Повірте, це ще раз показує, яка в нас дружна збірна. Дякую всім уболівальникам, вони просто чудові,

– сказав Пятов.

Після фінального свистка голкіперу було важко стримувати емоції.

"Я дуже ретельно готувався до гри, відкинув усі формальності, був сконцентрований. Але після фінального свистка емоції вже випирали з мене. Я дуже щасливий, дуже вдячний всім", – зазначив футболіст.

Перед грою з Вірменією гравець отримав ушкодження. Проте він прийняв рішення зіграти з вірменами через біль.

"У нас була домовленість із головним тренером, що я зіграю 11 червня останній поєдинок. Але напередодні гри з Ірландією я отримав неприємну травму, після якої лікар сказав, що необхідна пауза в три тижні. Я запитав, чи зможу зіграти один матч. Він сказав, що якщо два-три дні буду колоти знеболювальне, то зможу.

Наші лікарі – чарівники. Вони поставили мене на ноги. Зараз у мене буде пауза, під час якої я зможу залікувати коліно", – розповів воротар.

"Наступна гра – з Ірландією, я буду перед екраном, підтримуватиму хлопців"

Пятов прокоментував результат матчу проти вірменів.

"Вірмени більше діяли на контратаках, дуже добре захищалися. Це як Шахтар та Динамо в чемпіонаті України, коли вся команда суперників біля чужого штрафного. Тому треба було забити перший гол. Добре, що хлопці в другому таймі відразу вийшли й забили. Трішки гра пішла в інше русло, тому й такий рахунок", – заявив Пятов.

У поєдинку проти Вірменії був епізод, коли Ілля Забарний зрізав м'яч у ворота "синьо-жовтих", без фірмових сейвів Пятова не обійшлося.

Ми із Забарним домовилися – він зрізає, а я відбиваю,

– сміючись сказав Андрій.

За наступним матчем національної команди проти Ірландії Пятов буде спостерігати перед телевізором.

"Я тепер їхній уболівальник. Наступна гра – з Ірландією, я буду перед екраном, підтримуватиму хлопців. Тільки перемога, тільки вперед!, – додав голкіпер.

Українці впевнено обіграли збірну Вірменії. Матч закінчився з рахунком 3:0. Рахунок у поєдинку відкрив Руслан Маліновський, Олександр Караваєв подвоїв перевагу "синьо-жовтих", а Віталій Миколенко поставив крапку у грі, забивши перший гол за збірну України.

Пятов із рекордом закінчив кар'єру у збірній – 47 "сухих" матчів у 102 зіграних поєдинках.

Також голкіпер залишив зворушливе послання для своїх вболівальників в інстаграмі.

Емоційне відео