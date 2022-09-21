Де Дзербі: Звичайно, було боляче йти

Спеціаліст зізнався, що не планував так швидко закінчити свою співпрацю з "гірниками". Однак він розірвав контракт з донецькою командою через повномасштабне вторгнення росії в Україні.

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"Я поважаю гідність українців, гравців, яких я тренував ці вісім місяців, і клубу. Цей досвід багато чому навчив мене та мій тренерський штаб.

Коли ви їдете з рідної країни, щоб працювати за кордоном, ви приносите щось своє туди, але коли ви їдете, ви забираєте звідти з собою дуже багато. Я взяв багато чого від досвіду роботи в Україні. Деякі речі залишаться в тобі назавжди. Звичайно, було боляче йти і прощатися з гравцями", – сказав тренер.

Продовження тренерської кар'єри італійця

19 вересня Роберто Де Дзербі підписав угоду з Брайтоном. Його контракт з англійським клубом розрахований на 4 роки. 43-річний фахівець ще повинен отримати дозвіл на роботу в Англії. Це ж стосується і його асистентів.

Де Дзербі очолював Шахтар з травня 2021 року по липень 2022-го.