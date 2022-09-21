Де Дзерби: Конечно, было больно уходить

Специалист признался, что не планировал столь быстро закончить свое сотрудничество с "горняками". Однако он расторг контракт с донецкой командой из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

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"Я уважаю достоинство украинцев, игроков, которых я тренировал эти восемь месяцев и клуба. Этот опыт многому научил меня и мой тренерский штаб.

Когда вы уезжаете из родной страны, чтобы работать за границей, вы приносите что-то свое туда, но когда вы уезжаете, вы убираете оттуда с собой очень многое. Я взял многое от опыта работы в Украине. Некоторые вещи останутся в тебе навсегда. Конечно, было больно уходить и прощаться с игроками", – сказал тренер.

Продолжение тренерской карьеры итальянца

19 сентября Роберто Де Дзерби подписал соглашение с Брайтоном. Его контракт с английским клубом рассчитан на четыре года. 43-летний специалист еще должен получить разрешение на работу в Англии. То же касается и его ассистентов.

Де Дзерби возглавлял Шахтер с мая 2021 по июль 2022-го.