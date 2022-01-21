Я поб'ю Усика і поверну титули, подобається це людям чи ні, – зухвала заява Джошуа

Все більше чуток з'являється навколо можливого реваншу Ентоні Джошуа з Олександром Усиком. Британець впевнений у своїй перемозі.

Джошуа впевнений у перемозі

Контракт про бій ще не підписаний, а Ентоні Джошуа вже починає заявляти про свою перемогу. Британський боксер впевнений, що йому вдасться взяти реванш за поразку у 2021-му році.

До теми Хочу побачити, як Джошуа переможе Усика у Великій Британії, – промоутер британця

Ексчемпіон світу вийде на ринг для того, щоб повернути втрачені титули. Його не хвилює думка інших, Ентоні потрібно знову стати чемпіоном світу.

Наступного бою я поб'ю Усика і відберу у нього ці пояси. Я знову правитиму у надважкій вазі. Я стану триразовим чемпіоном світу у цій ваговій категорії. Мені все одно, подобається це людям чи ні.

– заявив Джошуа.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш