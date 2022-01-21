Я поб'ю Усика і поверну титули, подобається це людям чи ні, – зухвала заява Джошуа
Джерело:Boxingnews24
Все більше чуток з'являється навколо можливого реваншу Ентоні Джошуа з Олександром Усиком. Британець впевнений у своїй перемозі.
Джошуа впевнений у перемозі
Контракт про бій ще не підписаний, а Ентоні Джошуа вже починає заявляти про свою перемогу. Британський боксер впевнений, що йому вдасться взяти реванш за поразку у 2021-му році.
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Ексчемпіон світу вийде на ринг для того, щоб повернути втрачені титули. Його не хвилює думка інших, Ентоні потрібно знову стати чемпіоном світу.
Наступного бою я поб'ю Усика і відберу у нього ці пояси. Я знову правитиму у надважкій вазі. Я стану триразовим чемпіоном світу у цій ваговій категорії. Мені все одно, подобається це людям чи ні.
– заявив Джошуа.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Олександр Усик завдав Джошуа доволі сенсаційної поразки у 2021-му році. Британець ще на ринзі заговорив про реванш та дещо пізніше активував таку опцією угоди.
- Реванш між боксерами повинен відбутись весною 2022-го. Однак сторони ще не вдарили по руках.
- Не виключено, що Ентоні знову поб'ється на очах рідних уболівальників.
- Промоутер українця Олександр Красюк запевнив, що зустріч із Джошуа є першим пріоритетом для Усика.