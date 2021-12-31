Я підхопила вірус, – біатлоністка Меркушина розповіла про свій стан здоров'я

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина розповіла про своє самопочуття. Спортсменка зазначила, що її форма ще далека від оптимальної.

Меркушина: У мене отит, ларингіт, бронхоспазм

Біатлоністка наголосила, що після повернення з Кубків світу вона майже не тренувалася. Повноцінно вона почала виступати на чемпіонаті України в Буковелі.

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Поки що моя форма залишає бажати кращого, але сподіваюся, що вдасться вийти з цієї ситуації,

– сказала Анастасія.

Меркушина розповіла, що підхопила вірус. Проте спортсменка навіть не відчували зміни в здоров'ї.

"Лікар у Києві сказав, що у мене отит, ларингіт, бронхоспазм, а я цього не відчувала. У житті я цього не відчувала, у мене нічого не боліло, але при цьому все запалено. Вже потім спілкувалася з іншими дівчатами та мали такі ж симптоми. На жаль, я підхопила вірус", – додала Меркушина.

Чому Меркушина припинила виступи

Анастасія пропустила два останні етапи у 2021-му році через проблеми зі здоров'ям.

Меркушина повернулася в Україну, аби пройти повне обстеження. Та, на жаль, результати були невтішними.

Проте українка ще має шанс виступити у цьому сезоні. Вже в Рупольтингу біатлоністка зможе доєднатися до основної збірної.

Анастасія виступила в особистих гонках у сезоні-2021/2022 лише одного разу. В індивідуальній гонці в Естерсунді українка посіла 71 місце.