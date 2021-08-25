Харлан: Умови у нас не дуже

Харлан розповіла, як роблять пропозицію про зміну спортивного громадянства. За словами спортсменки, це може бути телефонний дзвінок або просто повідомлення.

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Просто пропозиція, дзвінок або повідомлення. Не те щоб офіційно, принаймні, у мене так було. Один раз. Не можу сказати, від кого,

– зазначила Харлан.

За інформацією ЗМІ, Ольга отримувала пропозицію виступати за Росію. Зараз шаблістка не хоче це коментувати.

"Я вже робила так, мені не сподобалася реакція. Так, давно було вже. Дев'ять років тому", – сказала Харлан.

Фехтувальниця заявила, що принципово не хоче виступати за іншу країну попри те, що в Україні не найкращі умови.

Тому що я не уявляю, як буду фехтувати за іншу країну з іншим прапором, в іншій команді. Фехтувати проти своєї команди. Ось така я принципова. Хоча, будьмо чесними, умови у нас не дуже. Комусь легко це зробити, він розуміє, що там буде краще. Я не з таких,

– заявила Ольга.

Досягнення Харлан