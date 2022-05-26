Я не можу гарантувати, що ми поїдемо на чемпіонат світу, – Ярмоленко

Андрій Ярмоленко вже прибув у розташування збірної України у Словенії. Один із лідерів національної команди поділився очікуваннями перед поєдинком проти Шотландії.

Ярмоленко: Ми повинні вийти й віддати всі наші сили

22 травня Андрій Ярмоленко провів свій останній поєдинок за Вест Хем у сезоні-2021/2022, який став прощальним для українця. Після чого правий вінгер вирушив у Словенію до національної команди.

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Футболіст відзначив серйозність поєдинку проти Шотландії, адже на плечах хлопців висить величезна відповідальність перед уболівальниками.

"З якою б збірною ми не грали, зустріч була б важкою й напруженою. Усі розуміють, що це буде матч за вихід на чемпіонат світу – такі ігри легкими не бувають. Звичайно, будемо готуватися, тренуватися, будемо намагатися перемогти. Знаємо, що буде важко, але ми повинні вийти й віддати всі наші сили", – сказав Ярмоленко.

"Хочеться подарувати людям хоч якусь радість"

Андрій додав, що усі футболісти хочуть подарувати українцям радісні емоції.

"Кожен гравець уже звик до того, що футбол – це емоції, постійний пресинг з боку вболівальників. Ми до цього звикли. Але, звичайно, через те, що хочеться подарувати людям хоч якусь радість, це додає натхнення, сили. Ти готовий працювати, знаєш, що маєш вийти на поле й віддати всі сили заради себе, наших уболівальників, усіх українців, заради тих воїнів, які захищають нас та наші сім’ї", – зауважив лідер команди.

Ярмоленко не став заглядати у майбутнє. Уся збірна бачила звернення українських військових, які попросили футболістів здобути путівку на чемпіонат світу-2022 у Катар. Однак Андрій гарантував виходу на Мундіаль, але пообіцяв, що українські гравці віддадуть на футбольному полі усі сили, щоб втілити прохання наших захисників у реальність.

Звичайно, хлопці бачили звернення наших військових, які просили й просять, щоб ми подарували їм путівку на чемпіонат світу. Я не можу гарантувати, що ми туди поїдемо, але обіцяю, що ми віддамо заради цього всі сили,

– зазначив футболіст збірної.

Що потрібно для поїздки у Катар

Спочатку травня підопічні Олександра Петракова готуються до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. "Синьо-жовті" провели три контрольні спаринги, у яких здобули дві перемоги – над Боруссією Менхенгладбах (1:2) та італійським Емполі (1:3), а також була розписала одна мирова – з хорватською Рієкою (1:1).

Попереду збірна повинна була провести ще два товариські матчі, які в останній момент зірвались. Тому на команду чекає двостороння гра.

Вже 1 червня Україна зіграє проти Шотландії у Глазго. У разі перемоги українці зустрінуться з Уельсом (5 червня) у фінальній битві за путівку на Мундіаль.