Я навіть не знаю, чи добре він знає англійську, – Миколенко пожартував з Ярмоленка

Український захисник Віталій Миколенко став гравцем англійського Евертона. Відтак в АПЛ виступатимуть одразу троє українців – окрім Миколенка, це ще Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко.

Після того, як стало відомо про перехід Миколенка в Евертон, гравець поспілкувався з обома партнерами по збірній України. В першу чергу його цікавили побутові питання.

"З Ярмолою спілкувався одразу. Сашкові Зінченку зателефонував одразу після підписання. Спілкувалися на тему житла, побутових питань, адже Ярмоленко живе у Лондоні, а Саня набагато ближче до Ліверпуля. Ми навіть обговорювали, що можемо жити неподалік. Він живе біля Манчестера у бік Ліверпуля", – розповів Миколенко.

Варте уваги Чого очікувати від Миколенка в Евертоні: від цілковитого фіаско до топового захисника

Під час інтерв'ю з гравцем, журналіст пожартував про те, що він "найняв найдорожчого репетитора англійської мови – Андрія Ярмоленка".

Я навіть не знаю, чи добре він знає англійську. Сподіваюся на це. Півтора року тому він казав, що йому складно. Сподіваюся, що він мені допомагатиме і відповідатиме на мої дзвінки, коли мені буде складно,

– відповів Миколенко.

Ярмоленко виступає за Вест Хем з літа 2018 року. Зінченко перейшов у Манчестер Сіті у 2016 році, але одразу був відданий в оренду на рік в нідерландський ПСВ.

Варто відзначити, що після свого переходу в Евертон Миколенко давав інтерв'ю клубній пресслужбі українською та російською мовами. Деякі ЗМІ повідомляють, що в його контракті є обов'язковий пункт про вивчення англійської мови.