Я надер дупу Уайлдеру, – Ф'юрі познущався з Деонтея напередодні третього бою
Джерело:інстаграм Тайсона Ф'юрі
Вже 9 жовтня Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер проведуть свій третій поєдинок. Британець напередодні бою пригадав поразку суперника у другій зустрічі.
Ф'юрі: Чемпіон тут
33-річний чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі зробив одіозну заяву напередодні третього бою з Деонтеєм Уайлдером. Британець виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі, у якому звернувся до боксера з США.
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Він пригадав другий бій з американцем, який завершився у сьомому раунді нокаутом від британського боксера. Ф'юрі заявив, що суперник нічого не зміг вдіяти у момент, коли він надирав йому дупу.
Чемпіон тут! Деонтей Вайлдер, ти був побитий, принижений і зламаний! Кінець. Ось і все. Тут немає нікого, хто міг би прийняти той факт, що йому надерли дупу не один раз і не двічі і він не зміг нічого з цим вдіяти,
– написав Ф'юрі.
Деонтей теж налаштований рішуче. Уайлдер пошив для виходу на ринг спеціальний костюм, його кольори будуть свідчити про те, що американець хоче "поховати" усі надії Ф'юрі на перемогу у цьому протистоянні.
- Третій бій між Ф'юрі та Уайлдером відбудеться у ніч з 9 на 10 жовтня у Лас-Вегасі. Зустріч повинна була пройти ще влітку 2021 року, але поєдинок перенесли.
- Тайсон відмовлявся дати реванш Деонтею, але суд зобов'язав Ф'юрі провести бій з американцем.
- Перший поєдинок між боксерами завершився мировою, у другому поєдинку перемогу технічним нокаутом здобув Ф'юрі. Британцю вдалось відібрати титул чемпіона за версією WBС, яким до цього володів Уайлдер.