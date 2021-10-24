Фейкові банкноти з Мессі

Фанати Марселя готують акцію до матчу з ПСЖ. Команди зустрінуться ввечері 24 жовтня у рамках 11-го туру чемпіонату Франції.

Дивіться також У Франції знову гаряче: футбольні фанати спалили сітку воріт і закидали поле фаєрами – відео

Ймовірно, старт поєдинку Марсель – ПСЖ затягнеться, адже фанати господарів закидають поле фейковими банкнотами.

Об'єднання уболівальників Massilia Socios Club розробило макет банкноти і зображенням обличчя Ліонеля Мессі з прощальної пресконференції в Барселоні. На знаменитому фото Мессі плаче.

На банкноті є напис "катарський нафтодолар". У Massilia Socios Club закликали фанатів Марселя видрукувати фейкові банкноти, щоб на матчі з ПСЖ закидати ними поле.

"Давайте привітаємо Мессі як слід", – йдеться у повідомленні об'єднання.



Макет фейкових банкнот / Фото Massilia Socios Club