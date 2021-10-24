Фейкові банкноти з Мессі
Фанати Марселя готують акцію до матчу з ПСЖ. Команди зустрінуться ввечері 24 жовтня у рамках 11-го туру чемпіонату Франції.
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Ймовірно, старт поєдинку Марсель – ПСЖ затягнеться, адже фанати господарів закидають поле фейковими банкнотами.
Об'єднання уболівальників Massilia Socios Club розробило макет банкноти і зображенням обличчя Ліонеля Мессі з прощальної пресконференції в Барселоні. На знаменитому фото Мессі плаче.
На банкноті є напис "катарський нафтодолар". У Massilia Socios Club закликали фанатів Марселя видрукувати фейкові банкноти, щоб на матчі з ПСЖ закидати ними поле.
"Давайте привітаємо Мессі як слід", – йдеться у повідомленні об'єднання.
Макет фейкових банкнот / Фото Massilia Socios Club
- Матч Марсель – ПСЖ розпочнеться о 21:45.
- У сезоні-2021/2022 ПСЖ зіграв 10 матчів і набрав 27 очок у чемпіонаті Франції. Парижани лідери у турнірній таблиці.
- Марсель провів 9 поєдинків і посідає 5-е місце, набравши 17 очок.