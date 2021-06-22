Я б не став недооцінювати Яремчука, – легендарний футболіст Мілана

Колишній гравець Мілана та Інтера Фульвіо Колловаті дав своє бачення щодо підписання Романа Яремчука в італійський клуб.
64-річний ексфутболіст вважає, що Мілану зараз вкрай необхідний новий форвард через проблеми зі здоров'ям у поточного ветерана футболу – Златана Ібрагімовича.
До слова Трансфер Яремчука у Мілан може зірватись: 15 мільйонів євро замало для Гента
"Нам потрібен ще один форвард. Жиру та Ібрагімовича не вистачить на сезон, який проводить Мілан. Я б не став недооцінювати Яремчука. У 90-х Скухраві вразив Чехословаччину, а Дженоа купила його. Там він забив купу голів", – сказав Колловаті.
Яремчук хоче покинути Гент
- Бельгійський Гент обіцяв відпустити забивного форварда після Євро-2020. Перед стартом турніру Яремчук не став конкретно відповідати на запитання про своє майбутнє у Бельгії.
- У цьому сезоні Яремчук зіграв 43 матчі за Гент в усіх турнірах, у яких 23 рази відзначався у воротах суперників в усіх турнірах та віддав 8 асистів.
- Його контракт із клубом Бельгії розрахований до кінця червня 2025 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінив вартість футболіста у 15 мільйонів євро.