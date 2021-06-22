Я б не став недооцінювати Яремчука, – легендарний футболіст Мілана

Колишній гравець Мілана та Інтера Фульвіо Колловаті дав своє бачення щодо підписання Романа Яремчука в італійський клуб.

64-річний ексфутболіст вважає, що Мілану зараз вкрай необхідний новий форвард через проблеми зі здоров'ям у поточного ветерана футболу – Златана Ібрагімовича.

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"Нам потрібен ще один форвард. Жиру та Ібрагімовича не вистачить на сезон, який проводить Мілан. Я б не став недооцінювати Яремчука. У 90-х Скухраві вразив Чехословаччину, а Дженоа купила його. Там він забив купу голів", – сказав Колловаті.

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