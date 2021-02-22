Я б хотів влаштувати реванш Ломаченка і Лопеса, – несподівана заява Боба Арума

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Боб Арум, американський промоутер Василя Ломаченка, розповів про перспективи українця у легкій вазі. Глава Top Rank назвав потенційних суперників Ломаченка.
Боб Арум заявив, що в першу чергу претендентом на бій з Ломаченком буде 22-річний американець Девін Хейні. Непереможний Хейні виграв уже 25 боїв поспіль.
До теми Лопес остаточно відмовився від реваншу з Ломаченком
"Ми обов'язково розглянемо перш за все можливість організувати Ломаченку бій з Девіном Хейні", – сказав Арум.
Арум заявив, що Ломаченко має "багато крутих варіантів". За його словами, одним з таких є реванш з Теофімо Лопесом. Арум переконує, що хоче організувати цей поєдинок.
І один з тих поєдинків, які я б хотів зробити – реванш з Лопесом. Причому якщо в другій сутичці виграє Ломаченко, то обов'язково повинна відбутися їхня третя заруба,
– зазначив промоутер.
Боб Арум також вважає, що Ломаченко може зустрітися з Раяном Гарсією або Оскаром Вальдесом. Та для бою з Вальдесом Ломаченку слід змінити вагову категорію.
"А якщо він все ж таки ухвалить рішення спуститися в вазі, то тоді йому можна було б зробити бій з Оскаром Вальдесом. Це крутий варіант, всі ці варіанти круті. І все залежить винятково від позицій бійців, менеджерів і промоутерів", – резюмував Арум.
Серед потенційних суперників Василя Ломаченка називали двох боксерів, яких переміг Теофімо Лопес.
Вийти у ринг з Ломаченком не проти ганець Річард Коммі, який недавно вдало повернувся після поразки. Коммі – колишній чемпіон IBF.
Також на бій з українцем претендує японець Масаєші Накатані. Про це заявляв все той же Арум. Ломаченко навіть опублікував картинку з Накатані у своїх соцмережах.