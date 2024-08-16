З нетерпінням чекаю наступного матчу, – Свьонтек поділилась очікуванням від гри проти Костюк

Сьогодні, о 18:00 за київським часом, у рамках третього колу хардового турніру WTA-1000 у Цинциннаті, відбудеться матч між Мартою Костюк та Ігою Свьонтек.

Перша ракетка світу Іга Сьвонтек поділилась очікуваннями від майбутньої гри з першою ракеткою України – Мартою Костюк. Польска тенісистка заявила, що наполегливо готувалась до цього, повідомляє 24 канал.

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Іга Свьонтек добре готувалась до Марти Костюк

Польска тенісистка висловилась на рахунок труднощів турніру WTA-1000 у Цинцинатті. Іга розповіла, що складно відчувати гру через те, що потрібно звикнути до покриття. Свьонтек також заявила, що це нормально, коли відбувається перехід з глини на грунтове покриття, але все впорядку і вона готова до наступної гри.

Я все ще задоволена своїм виступом і з нетерпінням чекаю наступного матчу, щоб відшліфувати і втілити в життя те, над чим я працювала, але не дуже зосереджуючись на результатах,

– заявила Свьонтек.

Нагадаємо, що у 1/16 Марта Костюк за підсумками двох сетів з рахунком 3:6 та 5:7 перемогла австралійську тенісистку Лулу Сун. Представниця Польщі Іга Свьонтек у другому колі турніру в Цинциннаті обіграла Варвару Грачову.