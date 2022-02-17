WADA зробило ще одну заяву щодо допінгу Валієвої на Олімпіаді

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) випустило ще одну заяву у справі російської фігуристки Каміли Валієвої, яку звинувачують у вживанні забороненого препарату.

У WADA впевнені в тому, що справа фігуристки Каміли Валієвої негативно позначається на боротьбі з допінгом у Росії. За даними агентства, зараз у нього є питання не лише до спортсменки, а й до РУСАДА.

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"Цей випадок погано відбивається на боротьбі з допінгом у Росії. WADA має питання до того, як РУСАДА вела цю справу", – йдеться у повідомленні.

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