"Повний абсурд": нападник Шахтаря відреагував на вкиди про втечу з донецького клубу через війну

Богдан В'юнник не поїхав на закордонні збори із донецьким Шахтарем. Це може лише означати, що "гірники" більше не бачать у своїй команді талановитого форварда.

21-річному футболісту нічого не залишається, як шукати собі нову команду. На тлі цього видання FootBoom повідомило, що В'юнник хоче припинити співпрацю із Шахтарем через війну в України.

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Неправдиві чутки про футболіста

Богдан не лише не поїхав за збори у Туреччину із "гірниками", де вони готуються до відновлення сезону-2023/2024, а й не потрапив у заявку донеччан на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Марселя, який відбудеться вже 15 лютого.

До слова, у нападника є чинний контракт із Шахтарем до кінця червня 2025-го року.

Наразі футболіст перебуває за кордоном.

В'юнник розповів усю правду

На ці чутки українського джерела відреагував сам В'юнник. Богдан спростував інформацію, назвавши її повним абсурдом та нісенітницею.

Футболіст розповів, що у донецькому клубі йому сказали шукати нову команду. Тому він із батьком почали активно займатись пошуками нового клубу. Сторона В'юнника контактувала не лише із європейськими клубами, а й представниками УПЛ.

Під час цього процесу було прийнято рішення зупинитись на польській Лехії. Між обома клубами розпочались перемовини, на рішення яких Богдан чекає вже місяць у колі родини в Швейцарії.

Це правда, що я не на зборах. Тому що мені спочатку сказали не приїжджати на збори та шукати нову команду. З моїм батьком зв’язувалися представники команд УПЛ та європейські команди. Ми прийняли рішення, що хочемо до Лехії. Почалися перемовини між клубами. Вже місяць я чекаю у Швейцарії, у своєї родини. І зараз постять таку нісенітницю. Все, що написано стосовно війни – це повний абсурд,

– розповів усю правду В'юнник.

Що відомо про Богдана В'юнника