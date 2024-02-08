"Повний абсурд": нападник Шахтаря відреагував на вкиди про втечу з донецького клубу через війну
Джерело:Трибуна
Богдан В'юнник не поїхав на закордонні збори із донецьким Шахтарем. Це може лише означати, що "гірники" більше не бачать у своїй команді талановитого форварда.
21-річному футболісту нічого не залишається, як шукати собі нову команду. На тлі цього видання FootBoom повідомило, що В'юнник хоче припинити співпрацю із Шахтарем через війну в України.
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Неправдиві чутки про футболіста
Богдан не лише не поїхав за збори у Туреччину із "гірниками", де вони готуються до відновлення сезону-2023/2024, а й не потрапив у заявку донеччан на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Марселя, який відбудеться вже 15 лютого.
До слова, у нападника є чинний контракт із Шахтарем до кінця червня 2025-го року.
Наразі футболіст перебуває за кордоном.
В'юнник розповів усю правду
На ці чутки українського джерела відреагував сам В'юнник. Богдан спростував інформацію, назвавши її повним абсурдом та нісенітницею.
Футболіст розповів, що у донецькому клубі йому сказали шукати нову команду. Тому він із батьком почали активно займатись пошуками нового клубу. Сторона В'юнника контактувала не лише із європейськими клубами, а й представниками УПЛ.
Під час цього процесу було прийнято рішення зупинитись на польській Лехії. Між обома клубами розпочались перемовини, на рішення яких Богдан чекає вже місяць у колі родини в Швейцарії.
Це правда, що я не на зборах. Тому що мені спочатку сказали не приїжджати на збори та шукати нову команду. З моїм батьком зв’язувалися представники команд УПЛ та європейські команди. Ми прийняли рішення, що хочемо до Лехії. Почалися перемовини між клубами. Вже місяць я чекаю у Швейцарії, у своєї родини. І зараз постять таку нісенітницю. Все, що написано стосовно війни – це повний абсурд,
– розповів усю правду В'юнник.
Що відомо про Богдана В'юнника
- У структуру Шахтаря форвард перебрався із київського Динамо ще влітку 2017-го.
- Останні роки своєї кар'єри Богдан мандрує по орендах. Ще влітку 2021-го В'юнник переїхав грати у Маріуполь, також пограв за швейцарський Цюрих та австрійський Грацер, звідки повернувся вкінці червня 2023-го.
- У футболці головної команди "гірників" форвард, який може зіграти на обох флангах, провів лише 12 матчів (6 – у нинішньому сезоні-2023/2024), у яких забив гол та віддав 4 асисти.
- Пограв за різні вікові збірні України, але до головної команди країни так поки що не отримував дебютний виклик.