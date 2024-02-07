На початку повномасштабного вторгнення Росії Педріньо залишив розташування Шахтаря, скориставшись правилом ФІФА. 25-річний хавбек не горів бажанням повертатися в клуб навіть після поновлення чемпіонату України.

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Неймовірний контракт Педріньо

"Гірники" ризикували втратити свого коштовного футболіста, за якого заплатили 18 мільонів євро. Однак на початку лютого менеджмент Шахтаря все ж зумів порозумітися з Педріньо, підписавши новий 5-річний контракт.

Через нову угоду талановитого хавбека дуже розкритикували в Бразилії. За Педріньо вступився його агент Вілл Дантас, який розписав деталі контракту.

Сума, яку Педріньйо заробить у Шахтарі за 1 місяць, ви й вся ваша родина не заробить за все життя. З кожним днем Педріньйо стає все успішнішим, і не дивно, що Шахтар подвоїв йому зарплату і продовжив з ним контракт на п'ять років. Він доб'ється успіху, а ви – невдахи, у вас повне лай*о у житті й ви залишитесь лай*ном до кінця свого життя,

– відповів агент критикам.

Актив Шахтаря, який вдалося зберегти