"Брат повернувся із концтабору": Шевчук розповів, як росіяни знущаються над полоненими

Колишній гравець збірної України В'ячеслав Шевчук повідомив подробиці звільнення свого брата. Великій обмін полоненими відбувся в останній день 2022 року.

31 грудня 2022 року 140 українських військовослужбовців повернулися до своїх рідних з російського полону. Серед них був брат екгравця донецького Шахтаря В'ячеслава Шевчука.

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Підполковник Держприкордонслужби Сергій Шевчук був серед героїв оборони Маріуполя. Разом із батальйоном прикордонників він боронив українське приморське місто від російських загарбників. Він одним із останніх здався в полон, де перебував більше ніж півроку.

Шевчук: Брат вижив лише завдяки своєму сильному характеру

Про умови утримання українських полонених розповів на прикладі свого брата В'ячеслав Шевчук. Спочатку Сергій перебував у Оленівці, яку росіяни піддали обстрілу, а потім перевели до Волгоградської області.

"Сергій у полоні схуднув на 30 кілограмів, протягом півроку у нього були зламані ребра, пошкоджено внутрішні органи, були проблеми із зубами. Таке відчуття, що він повернувся із концтабору.

Сергій за півроку схуднув з 85-ти до 58-ми кілограмів. На сніданок, обід та вечерю їм навіть по 120 грамів каші не давали. Порції були мінімальними, тільки щоб підтримувати життя.

Брату навіть не надавали первинної медичної допомоги, хоча в нього були зламані ребра. Над нашими військовополоненими росіяни просто знущаються. Я не знаю, як він вижив. Напевно, лише завдяки своєму сильному характеру, силі волі та стійкості", – розповів колишній гравець збірної України.

За словами В'ячеслав Шевчука, нині його брат перебуває у шпиталі, де проходить курс лікування та відновлення.

Кого ще звільнили з полону 31 грудня

82 бійці Збройних сил України

22 нацгвардійці

15 воїнів з територіальної оборони

11 представників Військово-морських сил

10 військовослужбовців Державної прикордонної служби

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення з російського полону звільнили 1596 українців, з яких – 187 жінок.