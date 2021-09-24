Джошуа виявився важчим за Усика: результати процедури зважування – відео
24 вересня 2021 , 15:48Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українець Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа пройшли офіційну процедуру зважування перед боєм. Усик та Джошуа проведуть поєдинок вже 25 вересня.
Усик і Джошуа показали вагу
Ентоні Джошуа прогнозовано виявився важчим за 34-річного українського боксера. Джошуа продемонстрував вагу 109 кілограмів.
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Водночас Олександр Усик продемонстрував найбільшу вагу за час виступів на професійному ринзі. Вага українця склала 100 кілограмів.
Таким чином, Джошуа на 9 кілограмів важчий за Усика.
Усик – Джошуа: головне
- Усик проведе тільки третій поєдинок у важкій вазі. Українець битиметься за звання чемпіона світу. Олександр досі непереможний боксер.
- На кону поєдинку Усик – Джошуа будуть титули WBO, WBA, IBF, IBO, які поки належать Ентоні.
- Боксери зустрінуться у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Початок шоу о 22:00. Що цікаво, Усик та Джошуа – олімпійські чемпіони Лондона-2012.