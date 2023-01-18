Вулверхэмптон – Ливерпуль 0:1

Гол: Эллиотт, 13

Первая встреча между этими клубами закончилась боевой мировой 2:2. Поэтому Ливерпуль и Вулверхэмптон во второй раз встретились на футбольном поле в 1/32 Кубка Англии, 24 канал.

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"Мерсисайдцы" впали в глубокий кризис, поэтому никак не были фаворитами в этом противостоянии. Итоговый счет встречи это подтверждает.

Гостям удалось еще в первой 15-минутке открыть счет. Тьяго отдал на Эллиотта, решившегося пробить из-за пределов штрафной. К такому точно не был готов голкипер Вулверхэмптона. Но и удар Эллиотта был отличным. Невероятный гол от футболиста Ливерпуля – 0:1.

На этом гости не остановились. Команда Юргена Клоппа пыталась играть на беглых ногах, создавая стремительные атаки. Мяч второй раз побывал во владениях "волков". Но на этот раз Карвалью залез в немалый офсайд. Потому счет не изменился 0:1.

Хозяева ответили опасным штрафным. Невеш пробил над перекладиной. Казалось, что голкипер "мерсисайдцев" не дал мяч залетел под перекладину и перевел на угловой. О чем и сигнализировали футболисты Вулверхэмптона. Но судья указал на удар от ворот.

Впоследствии хозяева вторично создали остроту после подачи со штрафного. Но на этот раз защита Ливерпуля сыграла надежно.

Ливерпуль дожил Вулверхэмптон и пробился в следующий круг Кубка Англии – 0:1.

К слову. В 1/16 финала Кубка Англии Ливерпуль сыграет против Брайтона. В предыдущем круге команда Роберто Де Дзерби разгромила Миддлсбро 1:5.

Вулверхэмптон – Ливерпуль: видеообзор матча