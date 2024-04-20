Арсенал без Зінченка впевнено переміг середняка АПЛ та очолив турнірну таблицю

Команда Мікеля Артети невеликими силами змогла взяти три очки на полі Вулверхемптона. Українець Олександр Зінченко просидів всю гру на лаві запасних.

Вулверхемптон – Арсенал 0:2

Голи: Троссар, 45, Едегор, 90+5.

В чемпіонаті Англії 2023-2024 відбуваються зустрічі 34 туру АПЛ. На вечір суботи була винесена гра за участю Арсеналу, який завітав в гості до Вулверхемптона, пише 24 канал.

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Боротьба за золото триває

Посеред тижня лондонці вилетіли з Ліги чемпіонів від Баварії, тому головним завданням команди Артети тепер є завоювання довгоочікуваного чемпіонства. Арсенал веде боротьбу за золото з Манчестер Сіті та Ліверпулем.

"Каноніри" відставали від манкуніанців на два бали, тому перемога над "вовками" була обов'язковою програмою. Зінченко на початку квітня відновився від травми, але поки так і не відвоював собі місце в основі.

На гру з Вулверхемптоном вийшов Ківіор. Лондонці володіли явною ініціативою та конвертували її в гол перед перервою. Троссар підхопив м'яч після відскоку та злету вразив дальній кут господарів.

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Після перерви "каноніри" продовжили домінувати, але моментів вже створювали куди менше. Зрештою Арсенал закрив гру у компенсований час завдяки голу Едегора з гострого кута. Зінченко на полі так і не з'явився.

Цей успіх дозволив Арсеналу вийти на перше місце в чемпіонаті. "Каноніри" випереджають Сіті на один бал, а Ліверпуль – на три. Втім обидва конкуренти ще мають по матчу в запасі.