Втратить 202 мільйони доларів – Кайрі Ірвінг відмовляється грати в баскетбол через вакцинацію

У сучасній НБА баскетболіст Кайрі Ірвінг зажив слави чи не найбільшого прихильника теорії змов. Однак цього разу такі переконання можуть йому дорого обійтися. Гравець ризикує втратити 202 мільйони доларів через відмову від вакцинації.

13 червня 2021 року. Саме тоді Кайрі Ірвінг востаннє виходив на майданчик у формі Брукліна. Це був четвертий матч другого раунду плей-офф НБА. Бруклін тоді поступився на виїзді, давши можливість Мілуокі зрівняти рахунок у серії. А згодом вилетів, програвши в сьомому матчі серії. Кайрі Ірвінг в цих матчах не грав через травму щиколотки.

Та в новому сезоні захисник і далі не виступає за Бруклін. І справа не в травмі. А через відмову пройти вакцинацію від коронавірусу.

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Влада Нью-Йорку вирішила заборонити відвідувати спортивні заходи невакцинованим. Це правило стосується і спортсменів, які беруть участь в змаганнях. Відтак щоб виступати за Бруклін, баскетболістам довелося пройти необхідну вакцинацію. І всі це зробили. Окрім Кайрі Ірвінга.

Таким чином баскетболіст змушений пропускати домашні матчі команди. Але в Бруклін вирішили на цьому не зупинятися, і відсторонили гравця від тренування з командою. І через це він недоотримає 16 мільйонів доларів, які передбачені контрактом. Загалом його зарплата складає 35 мільйонів доларів за сезон. За пропуск гостьових матчів баскетболіст таки отримає зарплату, адже відсторонений рішенням клубу. А от за домашні матчі йому не заплатять, адже пропускатиме їх гравець не через рішення клубу, а відмову виконати рішення місцевої влади та порушення протоколів безпеки.

Ще 186 мільйонів доларів Ірвінг міг отримати при підписанні контракту в кінці сезону. Але тепер навряд чи Бруклін готовий буде йому запропонувати нову угоду. Вони вже вийшли з переговорного процесу. Тож загалом сума, якою баскетболіст готовий пожертвувати, становить 202 мільйони доларів.

Кайрі Ірвінг та теорії змов

, що, через що міг втратити частину зарплати. Одним з таких був і. Влада Сан-Франциско ввела ще більші карантинні обмеження, тож він не міг виступати в домашніх матчах.(14,3 мільйона доларів за сезон). Попри свої переконання, які він висловлював до цього, напередодні старту нового сезону НБА

Кайрі Ірвінг активно включається в суспільні процеси. Правда інколи його думки з цього приводу викликають певне здивування.

У 2017 році під час участі в одному з подкастів він заявив, що Земля – пласка. А тих, хто вважає інакше, назвав жертвами поганої навчальної системи США. За ці висловлювання Ірвінг піддався значній критиці.

У 2020 році США сколихнуло вбивство Джорджа Флойда. На це наклалася і пандемія коронавірусу, що значно вплинула на звичний ритм життя. І коли керівництво НБА вирішило таки дограти перерваний сезон в так званих "бабблах", то Ірвінг був одним із тих, хто виступав проти цього. І підбурював решту гравців відмовитися від виступів. У той час від нього лунало чимало звинувачень у расизмі.

Також ЗМІ приписують йому підтримку ідей про "суперкомп'ютер, який створили для поневолення темношкірих людей". Все через те, що баскетболіст підписався в соцмережах на одного з конспірологів, який і висловлює подібні заяви про таємні товариства, які вживлюють вакцини, щоб підключити темношкірих людей до суперкомп'ютера в ім'я "плану диявола". І ставить під ними лайки.

Чи є Кайрі Ірвінг антивакцинатором

Однак прямих заяв від Кайрі Ірвінга проти вакцинації немає. Хоча ще 15 вересня він знову усіх спантеличив, коли виклав пост про те, що "його маска знята", і тепер решта теж має зняти маску без страху. Згодом він дописав, що мова йшла про те, щоб бути чесним, а не ховатися за маскою брехні, і що це не має жодного відношення до карантинних обмежень.

Своє ж небажання вакцинуватися спортсмен пояснює тим, що в такий спосіб підтримує тих людей, які через карантинні обмеження втратили роботу, відтак не можуть заробляти грошей на прожиття.

І в баскетболіста за його позицію є чимало прихильників. Напередодні першого домашнього матчу Брукліна в новому сезоні НБА 24 жовтня до "Барклайс центру" вийшла чимала група протестувальників. Вони вимагали двох речей – відмова від обов'язкової вакцинації для роботи (no vaccine mandate) та дати можливість Кайрі Ірвінгу знову грати за Бруклін (let Kyrie play). При цьому протестувальники намагалися прорватися до спортивного центру, але їм це не вдалося.

Поки Кайрі Ірвінг не грає і змушений підтримувати форму в домашніх умовах. 29 жовтня він опублікував новий пост в соцмережах – "Час покаже".