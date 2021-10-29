13 июня 2021 года. Именно тогда Кайри Ирвинг в последний раз выходил на площадку в форме Бруклина. Это был четвертый матч второго раунда плей-офф НБА. Бруклин тогда уступил на выезде, дав возможность Милуоки сравнять счет в серии. А потом вылетел, проиграв в седьмом матче серии. Кайри Ирвинг в этих матчах не играл из-за травмы лодыжки.

Но в новом сезоне защитник и дальше не выступает за Бруклин. И дело не в травме. А из-за отказа пройти вакцинацию от коронавируса.

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Власти Нью-Йорка решили запретить посещать спортивные мероприятия невакцинированным. Это правило касается и спортсменов, участвующих в соревнованиях. Поэтому, чтобы выступать за Бруклин, баскетболистам пришлось пройти необходимую вакцинацию. И все это сделали. Кроме Кайри Ирвинга.

Таким образом баскетболист вынужден пропускать домашние матчи команды. Но в Бруклин решили на этом не останавливаться, и отстранили игрока от тренировки с командой. И из-за этого он недополучит 16 миллионов долларов, которые предусмотрены контрактом. Всего его зарплата составляет 35 миллионов долларов за сезон. За пропуск гостевых матчей баскетболист таки получит зарплату, ведь отстранен решением клуба. А вот за домашние матчи ему не заплатят, ведь пропускать их игрок будет не из-за решения клуба, а отказа выполнить решение местных властей и нарушения протоколов безопасности.

Еще 186 миллионов долларов Ирвинг мог получить при подписании контракта в конце сезона. Но теперь вряд ли Бруклин готов будет ему предложить новую сделку. Они уже вышли из переговорного процесса. Поэтому в целом сумма, которой баскетболист готов пожертвовать, составляет 202 миллиона долларов.

Стоит отметить, что Кайри Ирвинг был не единственным, кто отказывался от вакцинации, из-за чего мог потерять часть зарплаты. Одним из таких был и форвард Голден Стэйт Эндрю Уиггинс. Власти Сан-Франциско ввели еще большие карантинные ограничения, поэтому он не мог выступать в домашних матчах. За каждый пропущенный матч ему грозила потеря 350 тысяч долларов зарплаты (14,3 миллиона долларов за сезон). Несмотря на свои убеждения, которые он высказывал до этого, накануне старта нового сезона НБА Виггинс таки прошел полный курс вакцинации.

Кайри Ирвинг и теории заговоров

Кайри Ирвинг активно включается в общественные процессы. Правда, иногда его мысли на этот счет вызывают некоторое недоумение.

В 2017 году во время участия в одном из подкастов он заявил, что Земля – плоская. А тех, кто считает иначе, назвал жертвами плохой учебной системы США. За эти высказывания Ирвинг подвергся значительной критике.

В 2020 году США всколыхнуло убийство Джорджа Флойда. На это наложилась и пандемия коронавируса, значительно повлиявшая на привычный ритм жизни. И когда руководство НБА решило таки доиграть прерванный сезон в так называемых "бабблах", то Ирвинг был одним из тех, кто выступал против этого. И подстрекал остальных игроков отказаться от выступлений. В то время от него звучало немало обвинений в расизме.

Также СМИ приписывают ему поддержку идей о "суперкомпьютере, который создали для порабощения черных людей". Все из-за того, что баскетболист подписался в соцсетях на одного из конспирологов, который и выражает подобные заявления о тайных обществах, которые внедряются вакцины, чтобы подключить темнокожих людей к суперкомпьютеру в имя "плана дьявола". И ставит под ними лайки.

Является ли Кайри Ирвинг антивакцинатором

Однако прямых заявлений от Кайри Ирвинга против вакцинации нет. Хотя еще 15 сентября он снова всех озадачил, когда выложил пост о том, что "его маска снята", и теперь остальные тоже должны снять маску без страха. Позже он дописал, что речь шла о том, чтобы быть честным, а не прятаться за маской лжи, и что это не имеет никакого отношения к карантинным ограничениям.

Свое же нежелание вакцинироваться спортсмен объясняет тем, что таким образом поддерживает тех людей, которые в силу карантинных ограничений потеряли работу, следовательно, не могут зарабатывать деньги на жизнь.

И у баскетболиста из-за его позиции есть немало сторонников. Накануне первого домашнего матча Бруклина в новом сезоне НБА 24 октября в "Барклайс центр" вышла большая группа протестующих. Они потребовали двух вещей – отказ от обязательной вакцинации для работы (no vaccine mandate) и дать возможность Кайри Ирвингу снова играть за Бруклин (let Kyrie play). При этом протестующие пытались прорваться в спортивный центр, но им это не удалось.

Пока Кайри Ирвинг не играет и вынужден поддерживать форму в домашних условиях. 29 октября он опубликовал новый пост в соцсетях – "Время покажет".