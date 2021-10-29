13 июня 2021 года. Именно тогда Кайри Ирвинг в последний раз выходил на площадку в форме Бруклина. Это был четвертый матч второго раунда плей-офф НБА. Бруклин тогда уступил на выезде, дав возможность Милуоки сравнять счет в серии. А потом вылетел, проиграв в седьмом матче серии. Кайри Ирвинг в этих матчах не играл из-за травмы лодыжки.
Но в новом сезоне защитник и дальше не выступает за Бруклин. И дело не в травме. А из-за отказа пройти вакцинацию от коронавируса.
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Власти Нью-Йорка решили запретить посещать спортивные мероприятия невакцинированным. Это правило касается и спортсменов, участвующих в соревнованиях. Поэтому, чтобы выступать за Бруклин, баскетболистам пришлось пройти необходимую вакцинацию. И все это сделали. Кроме Кайри Ирвинга.
Таким образом баскетболист вынужден пропускать домашние матчи команды. Но в Бруклин решили на этом не останавливаться, и отстранили игрока от тренировки с командой. И из-за этого он недополучит 16 миллионов долларов, которые предусмотрены контрактом. Всего его зарплата составляет 35 миллионов долларов за сезон. За пропуск гостевых матчей баскетболист таки получит зарплату, ведь отстранен решением клуба. А вот за домашние матчи ему не заплатят, ведь пропускать их игрок будет не из-за решения клуба, а отказа выполнить решение местных властей и нарушения протоколов безопасности.
Еще 186 миллионов долларов Ирвинг мог получить при подписании контракта в конце сезона. Но теперь вряд ли Бруклин готов будет ему предложить новую сделку. Они уже вышли из переговорного процесса. Поэтому в целом сумма, которой баскетболист готов пожертвовать, составляет 202 миллиона долларов.
Кайри Ирвинг и теории заговоров
Кайри Ирвинг активно включается в общественные процессы. Правда, иногда его мысли на этот счет вызывают некоторое недоумение.
В 2017 году во время участия в одном из подкастов он заявил, что Земля – плоская. А тех, кто считает иначе, назвал жертвами плохой учебной системы США. За эти высказывания Ирвинг подвергся значительной критике.
В 2020 году США всколыхнуло убийство Джорджа Флойда. На это наложилась и пандемия коронавируса, значительно повлиявшая на привычный ритм жизни. И когда руководство НБА решило таки доиграть прерванный сезон в так называемых "бабблах", то Ирвинг был одним из тех, кто выступал против этого. И подстрекал остальных игроков отказаться от выступлений. В то время от него звучало немало обвинений в расизме.
Также СМИ приписывают ему поддержку идей о "суперкомпьютере, который создали для порабощения черных людей". Все из-за того, что баскетболист подписался в соцсетях на одного из конспирологов, который и выражает подобные заявления о тайных обществах, которые внедряются вакцины, чтобы подключить темнокожих людей к суперкомпьютеру в имя "плана дьявола". И ставит под ними лайки.
Является ли Кайри Ирвинг антивакцинатором
Однако прямых заявлений от Кайри Ирвинга против вакцинации нет. Хотя еще 15 сентября он снова всех озадачил, когда выложил пост о том, что "его маска снята", и теперь остальные тоже должны снять маску без страха. Позже он дописал, что речь шла о том, чтобы быть честным, а не прятаться за маской лжи, и что это не имеет никакого отношения к карантинным ограничениям.
Свое же нежелание вакцинироваться спортсмен объясняет тем, что таким образом поддерживает тех людей, которые в силу карантинных ограничений потеряли работу, следовательно, не могут зарабатывать деньги на жизнь.
И у баскетболиста из-за его позиции есть немало сторонников. Накануне первого домашнего матча Бруклина в новом сезоне НБА 24 октября в "Барклайс центр" вышла большая группа протестующих. Они потребовали двух вещей – отказ от обязательной вакцинации для работы (no vaccine mandate) и дать возможность Кайри Ирвингу снова играть за Бруклин (let Kyrie play). При этом протестующие пытались прорваться в спортивный центр, но им это не удалось.
Пока Кайри Ирвинг не играет и вынужден поддерживать форму в домашних условиях. 29 октября он опубликовал новый пост в соцсетях – "Время покажет".