Втрати зростуть мінімум до 70 мільйонів євро: Шахтар у скрутній ситуації через правило ФІФА

Донецький Шахтар продовжує говорити про їхнє незадоволення щодо правила ФІФА, яке стосується легіонерів. "Гірники" ризикують втратити шалену суму.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, Шахтар покинула низка легіонерів задарма, оскільки іноземці скористались спеціальним правилом ФІФА. "Гірники" вимагають від світової організації бодай якоїсь допомоги.

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Несправедилвість по відношенню до українських клубів

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, які проблеми чекають на "гірників" через спеціальне правило ФІФА щодо легіонерів. Світова органцізація поки дожної допомоги українському колективу так і не запропонувала.

Якщо все продовжиться так само, то наші втрати зростуть як мінімум до 70 мільйонів євро, оскільки 70% гравців стануть вільними агентами. Ми інвестували гроші, купили цих футболістів перед війною. З одного боку – ми втрачаємо інвестиції, з іншого боку – мені ще треба виплачувати борги іншим клубам, які продали нам цих гравців. ФІФА навіть не написала нам, щоб сказати: "Ми ввели це правило, відпустіть усіх гравців і давайте сядемо з клубами, яким ви винні гроші, і якось вирішимо ситуацію",

– розповів Палкін.

Легіонери, які задарма покинули Шахтар