Втрачає довіру тренера на очах: Ярмоленко відіграв лише 6 хвилин у переможній грі Вест Хема

13 січня 2022 , 10:35
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Джерело:

24 канал

Вест Хем 12 січня зіграв проти Норвіча у 18 турі АПЛ. "Молотобійці" оформили домашню перемогу.

З'явився на полі наприкінці матчу

Андрій Ярмоленко з'явився на футбольному полі лише на 88-й хвилині. Українець замінив Мічейла Антоніо.

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Лідер збірної України вступив у гру, коли його команда вже вела з комфортним рахунком 2:0. Дублем відзначився Джеррард Боуен.

Правий вінгер провів на полі лише 6 хвилин та не запам'ятався результативними діями. Ярмоленко завдав одного удару у ворота Норвіча та усі його передачі на партнерів по команді були точними (100%). Статистичний портал WhoScored оцінив гру Андрія у 6.2.

Цікаво! Це ще не найгірший матч для Ярмоленка. У поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії українець провів на полі лише одну секунду. Він з'явився із заміни, після чого арбітр відразу дав фінальний свисток.

Вест Хем після 21-го зіграного поєдинку замикає топ-4 найкращих команд сезону АПЛ. "Молотобійці" здобули 37 пунктів.

Ярмоленко втрачає форму у Вест Хемі

  • Андрій Ярмоленко виступає за англійський клуб із 2018 року. Однак через часті травми так і не зміг стати стабільним гравцем основи.
  • Головний тренер Вест Хема Девід Моєс довірив українцю роль гравця ротації.
  • У сезоні-2021/2022 вінгер відіграв за "молотобійців" 20 матчів, у яких забив один гол та зробив 3 асисти.
  • Його угода з клубом АПЛ розрахована до кінця червня 2022 року.
Автор: Софія Кулай