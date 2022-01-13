Втрачає довіру тренера на очах: Ярмоленко відіграв лише 6 хвилин у переможній грі Вест Хема

Вест Хем 12 січня зіграв проти Норвіча у 18 турі АПЛ. "Молотобійці" оформили домашню перемогу.

З'явився на полі наприкінці матчу

Андрій Ярмоленко з'явився на футбольному полі лише на 88-й хвилині. Українець замінив Мічейла Антоніо.

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Лідер збірної України вступив у гру, коли його команда вже вела з комфортним рахунком 2:0. Дублем відзначився Джеррард Боуен.

Правий вінгер провів на полі лише 6 хвилин та не запам'ятався результативними діями. Ярмоленко завдав одного удару у ворота Норвіча та усі його передачі на партнерів по команді були точними (100%). Статистичний портал WhoScored оцінив гру Андрія у 6.2.

Це ще не найгірший матч для Ярмоленка. У поєдинку 1/32 фіналу Кубка Англії українець провів на полі лише одну секунду. Він з'явився із заміни, після чого арбітр відразу дав фінальний свисток.

Вест Хем після 21-го зіграного поєдинку замикає топ-4 найкращих команд сезону АПЛ. "Молотобійці" здобули 37 пунктів.

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