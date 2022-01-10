Мойєс випустив українця на заміну на п'ятій компенсованій хвилині для утримання переможного рахунку 2:0, і через секунду після того, як гра відновилася, арбітр дав фінальний свисток.
До слова Чи покине Ярмоленко Вест Хем: на заваді стоять зарплата, вік та контракт з "молотобійцями"
Таким чином, 32-річний Ярмоленко провів найкоротший матч у кар'єрі – завдовжки в одну секунду. Тренер "молотобійців" зовсім перестав довіряти українцю навіть у другосортних матчах.
Андрій Ярмоленко у матчі з Лідсом / Скриншот
Українські вболівальники завалили соцмережі гнівними коментарями – дехто вважає, що Андрій сам винен, інші припускають, що Мойес спеціально гноить Ярмолу, аби допомогти збірній Шотландії.
Що відомо про Ямроленка
- Нинішнього сезону 32-річний Ярмоленко провів за "молотобійців" 18 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав одну результативну передачу.
- Контракт Андрія із Вест Хемом розрахований до кінця поточної кампанії. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у три з половиною мільйони євро.
- Лідер збірної України до вирахування податків заробляє 115 тисяч фунтів на тиждень. Це друга зарплатня у клубі. У топ-3 найбільш високооплачуваних футболістів Вест Хема також входять травмований захисник Курт Зума (120 тисяч фунтів на тиждень) і прямий конкурент Ярмоленко за місце в стартовому складі Джеррод Боуен (96 тисяч).