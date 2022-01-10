Мойєс випустив українця на заміну на п'ятій компенсованій хвилині для утримання переможного рахунку 2:0, і через секунду після того, як гра відновилася, арбітр дав фінальний свисток.

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Таким чином, 32-річний Ярмоленко провів найкоротший матч у кар'єрі – завдовжки в одну секунду. Тренер "молотобійців" зовсім перестав довіряти українцю навіть у другосортних матчах.



Андрій Ярмоленко у матчі з Лідсом / Скриншот

Українські вболівальники завалили соцмережі гнівними коментарями – дехто вважає, що Андрій сам винен, інші припускають, що Мойес спеціально гноить Ярмолу, аби допомогти збірній Шотландії.

Що відомо про Ямроленка