Вся боротьба ще попереду, – Пятов пояснив, чому матч з Динамо вийшов безгольовим
Джерело:Профутбол
У матчі 10-го туру УПЛ Динамо і Шахтар не порадували вболівальників голами і завершили битву внічию 0:0. Гру прокоментував воротар Шахтаря Андрій Пятов.
Пятов заявив, що Шахтар вже виконав велику роботу, але попереду ще багато важчої роботи.
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"Динамо має 3 очки в запасі, відрив зберігся. Вони грали обережніше, в контратаках. А нам попереду десь не вистачило. Відрив залишився, але дистанція довга. Вся боротьба наша попереду. В обороні зіграли обидві команди добре, гра йшла до гола.
Мій статус першого номера? Був шанс, я ним скористався. У нас здорова конкуренція, але Толя Трубін отримав травму і добре, що я підтримував себе у формі", – сказав Пятов.
Динамо – Шахтар: хронологія матчу
- На 9-й хвилині Де Пена, обігравшись з партнером, зліва увірвався в штрафну і пробив у ближню штангу. Вже через кілька секунд відповідь атака Шахтаря завершилася ударом Алана Патріка над поперечиною.
- На 17-й хвилині Бущан перевів через поперечину удар Степаненка головою. Незабаром Марлон отримав жовту картку за фол проти Вітінью і зрив атаки Динамо.
- На 28-й хвилині Марлос обвідним ударом відправив м'яч поруч з лівою штангою воріт Динамо. А Вітінью на 40-й хвилині пробив над поперечиною воріт Шахтаря. Через чотири хвилини бразилець, завершуючи контратаку Динамо, знову пробив вище.
- На 55-й хвилині Динамо розіграло штрафний. Циганков вирвався до воріт, але Пятов вчасно вийшов на перехоплення і прийняв на себе удар гравця Динамо.
- Боротьба йшла на кожній ділянці поля, а ось ударів по воротах практично не було. Шахтар володів перевагою в контролі над м'ячем і більше часу проводив на половині поля Динамо. Але все атаки "гірників" завершувалися на підступах до штрафної суперника.