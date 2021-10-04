Пятов заявив, що Шахтар вже виконав велику роботу, але попереду ще багато важчої роботи.

Як це було Динамо та Шахтар не зуміли виявити сильнішого в ювілейному "українському класичному"

"Динамо має 3 очки в запасі, відрив зберігся. Вони грали обережніше, в контратаках. А нам попереду десь не вистачило. Відрив залишився, але дистанція довга. Вся боротьба наша попереду. В обороні зіграли обидві команди добре, гра йшла до гола.

Мій статус першого номера? Був шанс, я ним скористався. У нас здорова конкуренція, але Толя Трубін отримав травму і добре, що я підтримував себе у формі", – сказав Пятов.

Динамо – Шахтар: хронологія матчу