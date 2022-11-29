Встигли виїхати до того, як підірвали міст, – біатлоністка Блашко про евакуацію з Чернігова

Українська біатлоністка Дар'я Блашко перебувала у Чернігові, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. В перші дні війни вона залишалася в місті та допомагала. Але потім довелося поїхати звідти.

Дар'я Блашко повернулася до Чернігова після зимової Олімпіади-2022 в Пекіні. Саме через декілька днів після неї Росія і розпочала вторгнення до України. В ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу біатлоністка розповіла, як проходили перші дні в місті після початку війни, як і чому вона вирішила поїхати звідти. А також про допомогу українським військовим.

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"Після Олімпіади ми приїхали до Чернігова та були там, коли почалося вторгнення. Спершу перебували на базі, а потім вже виїхали в інше місце. Ми застали сильні обстріли. Потім вирішили, що потрібно виїжджати. Чули інформацію, що Чернігів можуть взяти в кільце, і все може повторитися, як у Маріуполі. Нам пощастило з виїздом, бо ми проїхали цей шлях відносно швидко. Ми були в Чернігові три тижні. Встигли виїхати до того, як підірвали міст, це сталося за день чи два", – розповіла Дар'я Блашко.

Далі спортсменка опинилася в Словенії. І вирішила звідти допомагати українським військовим.

"Дізналася, що одна спортсменка зі Словенії хотіла допомогти. Я попросила у неї дещо іншу допомогу, хотіла допомогти українським військовим. Тому звернулася до неї з таким запитом. Вона дістала те, що було потрібно. Також я купувала за свої кошти дрон, на другий дрон ми зібрали кошти в інстаграмі. А потім все це відправили до Чернігова", – розповіла Блашко.

Біатлоністка висловила сподівання, що її внесок "хоч якось допоміг"..

"Якщо кожен буде робити, хоча б маленьку добру справу, то перемога прийде швидше", – переконана Блашко.