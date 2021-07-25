Золоті русалки з Австралії: встановлено перший світовий рекорд на Олімпіаді-2020

На Олімпійських іграх у Токіо свою боротьбу за нагороди розпочали плавці. У фіналі естафети 4х100 метрів австралійські плавчині здобули "золото" зі світовим рекордом.

Перевершили свій світовий рекорд

Австралійські плавчині були фаворитками естафети. Саме їм належав світовий рекорд, який був встановлений у 2018 році. У Токіо дівчатам вдалось перевершити самих себе.

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Австралія у складі Бронте Кемпбелл, Мег Гарріс, Емма МакКеон та Кейт Кемпбелл стали олімпійськими чемпіонками у естафеті 4х100 метрів. Вже з перших метрів дистанції австралійки зробили серйозну перевагу над іншими суперницями. Тому нічого не заваджало Австралії здобути свою третю нагороду на Олімпіаді-2020 у плаванні.

Втретє поспіль Австралія виграла "золото" у жіночій естафеті 4х100 метрів вільним стилем.

Спортсменки з Австралії випередили найближчих переслідувачок з Канади більш, ніж на три секунди – 3:29.69 хвилин на фініші. Дівчатам вдалось покращити свій же світовий рекорд.

Канада випередила США у боротьбі за срібну нагороду лише на 0,03 секунди.

Медалі Австралії у плаванні на Олімпіаді-2020