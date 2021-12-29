Вслід за Шевченком: ще один українець у Серії А захворів на COVID-19

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко склав позитивний тест на коронавірус. Також захворів один із членів тренерського штабу.

Тест футболіста дав позитивний результат у результаті перевірки, проведеної після різдвяної перерви.

До слова Українець Коваленко – в топ-3 найкращих гравців Спеції у матчі з Ромою

У зв'язку із цим заплановані на 29 грудня клубні заходи не відбудуться. Вони перенесені на наступний день. Комунікація між гравцями обмежена.

Статистика Коваленка у сезоні

У поточному сезоні 25-річний українець провів за "орлят" 13 поєдинків, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.

Спеція розташувалася на 17-му рядку в Серії А.

Коронавірус у Шевченка

Раніше капітан та лідер Дженоа Доменіко Крішито здав позитивний тест на коронавірус. Вслід за ним позитивний тест на коронавірус отримав головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко. Інші члени команди здорові.

"Грифони" після 19 турів посідаю місце у зоні вильоту з Серії А – 18-та позиція. За зіграні матчі клуб здобув лише 11 очок. В останньому поєдинку 2021 року Дженоа несподівано розписала "суху" мирову з Аталантою, за яку виступає українець Руслан Маліновський.