Вслід за Монзуль: українська арбітриня Стрілецька працюватиме у чемпіонаті Швейцарії

Ще одна українська арбітриня спробує себе у Європі. Марина Стрілецька буде працювати у чемпіонаті Швейцарії.

Вслід за Монзуль

Відома в Європі й у світі українська асистент арбітра Марина Стрілецька на час повномасштабного вторгнення Росії до України працюватиме в чемпіонаті Швейцарії.

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Свій перший матч українка проведе у суботу, 26 березня, коли виконуватиме свої обов’язки у грі тамтешньої чоловічої Ліги Промоушн (третій дивізіон) Цюрих ІІ – К’яссо. Матч розпочнеться 0 17:00.

Марина Стрілецька опинилася у самому епіцентрі бойових дій під Харковом. На щастя, її вдалося успішно евакуюватися.

Раніше Катерина Монзуль встигла дебютувати в Італії у статусі головного арбітра матчу в жіночій Серії А. Вона працювала на матчі 17-го туру жіночої Серії А Інтер – Сампдорія.

Українка вийшла на футбольне поле загорнутою у синьо-жовтий прапор.