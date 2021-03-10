Вслід за Алабою: Боатенг покине Баварію

Мюнхенська Баварія зазнає чергових втрат у захисній ланці команди. Жером Боатенг вирішив покинути клуб вже влітку 2021 року.

Удар по захисту Баварії

На рішення німця Жерома Боатенга вплинула звістка про відхід з клубу Давіда Алаби. Для останнього зробити такий крок став надзвичайно складним у кар'єрі.

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Якщо ж Алаба вже начебто пройшов медичне обстеження у Реалі та підписав попередній контракт із "вершковими". Наразі невідомо, де опиниться Боатенг. 32-річним захисником активно цікавляться клуби з Серії А та АПЛ.

У цьому сезоні Жером провів у футболці мюнхенців 27 матчів, у яких забив два голи та одного разу асистував на партнерів по команді. У команді з Мюнхена футболіст виступає вже понад 9 років, у 2011 році він перейшов туди із МанСіті.

Боатенг вже має право підписувати попередню угоду з новим клубом. Тому Жером перейде у майбутню команду на правах вільного агента. Трансферна вартість німецького захисника складає 10 мільйонів євро.