Вшанування легенди: Даллас вивів з обігу номер "41", під яким виступав Дірк Новітцкі

Баскетбольний клуб Даллас Маверікс вирішив вивести з обігу ігровий номер "41". Саме з цим номером на спині за клуб виступав Дірк Новітцкі.

Вшанування легендарного гравця відбулося 5 січня перед матчем проти Годлен Стейт. На церемонії був присутній і сам гравець зі своєю родиною.

Новітцкі всю свою кар'єру в НБА провів у складі Далласа – 21 сезон. Це рекорд для ліги. Хоча в 1998 році його обрали під дев'ятим номером на драфті Мілуокі, але одразу ж обміняли в Даллас.

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У 2006 році Даллас вперше вийшов у фінал, але за сумою чотирьох матчів поступився Маямі.

Вже у 2007 році Новітцкі було визнано найціннішим гравцем НБА. Він перший європеєць, кому підкорилося таке досягнення.

А у 2011 році Даллас таки здобув перемогу в НБА – поки єдину у своїй історії.

У 2019 році Новітцкі оголосив про завершення кар'єри. Після цього одну з вулиць міста поруч зі стадіоном назвали на його честь.