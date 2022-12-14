Ганебне рішення WBA: боксерська асоціація повернула російських боксерів у рейтинги

Всесвітня боксерська асоціація WBA вирішила повернутися до проросійської тези "спорт поза політикою". Перших кроком чиновників стало повернення боксерів із країн-агресорів до своїх рейтингів.

Повномасштабна російська агресія проти України триває майже десять місяців. Щодня від російських ракет та снарядів гинуть мирні громадяни нашої країни.

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Проте ці обставини мало зачіпляють чиновників із Всесвітньої боксерської асоціації (WBA). В асоціації вирішили, що російські та білоруські боксери не повинні нести відповідальність за війну, яку розв'язало керівництво їх держав. WBA повернула спортсменів із РФ та Білорусі у рейтинги своєї асоціації.

"Спортсмени з Росії та Білорусі не є солдатами або частиною уряду, тому вони не мають жодного відношення до війни проти України або будь-якого конфлікту, що триває. Однак було визначено, що будь-який боєць, який висловлюється за війну чи бере участь у ній, буде негайно вилучений.

Заради спорту та на користь кар'єри бійців вони зможуть повернутися до рейтингів та боротися за титули WBA", – говориться у заяві асоціації.

Нагадаємо, WBA виключила боксерів із РФ та РБ зі своїх рейтингів у березні. Проте у асоціації шукали можливості допустити спортсменів із цих країн до змагань. Наприклад, російський боксер Дмітрій Бівол виходив на бій проти Сауля Альвареса під прапором Киргизстану.

Тепер у WBA вирішили нічого не вигадувати, а допустити боксерів із країн-агресорів до всіх змагань. До речі, на підсумковому заході WBA Awards російський боксер Дмітрій Бівол отримав нагороду "Боксер року".