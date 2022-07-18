Організатори Всесвітніх ігор-2022 зібрали чималу суму на відбудову України

Організатори Всесвітніх ігор-2022 вирішили допомогти Україні. Їм вдалося зібрати чималу суму для відбудови спортивної інфраструктури, яку пошкодили чи зруйнували російські окупанти.

Всі кошти спрямують на відбудову спортивної інфраструктури України

Організатори Всесвітніх ігор-2022 виділили для України 54 тисячі доларів на відбудову спортивної інфраструктури країни. Упродовж турніру тривала благодійна акція, де кожен охочий вболівальник міг допомогти українським спортсменам.

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З кожного квитка, проданого на змаганнях, один американський долар перераховувався на потреби України. Таким чином за весь турнір, який тривав 11 днів, було зібрано 54 тисячі.

Згідно з рішенням Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор (IWGA) та СКУ, ці гроші будуть використані на відновлення спортивної інфраструктури, що була пошкоджена або зруйнована внаслідок війни, яку розв'язала Росія.

Як виступила Україна на турнірі

На всесвітніх іграх-2022 Україна завоювала 45 нагород та посіла третю позицію в медальному заліку. На цих Іграх "синьо-жовті" показали найкращий виступ у своїй історії на цих змаганнях.

Українці перевершили відразу декілька власних рекордів. У 2022 році Україну на Всесвітніх іграх представили 103 спортсмени в 19 видах спорту.

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