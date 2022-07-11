Україна здобула 5 медалей у третій день Всесвітніх ігор
Українська команда продовжує свій виступ в американському Бірмінгемі на Всесвітніх іграх. В активі українців вже є 22 нагороди.
Українці у топ-3 медального заліку
За перші два дні українці здобули 17 нагород. Упродовж третього дня змагань українці вибороли ще 5 нагород, пише 24 канал.
До речі Україна здобула 13 медалей за другий день Всесвітніх ігор
У третій змагальний день Україна була представлена в трьох видах спорту – паверліфтингу, сумо та парашутному спорті. У перших двох синьо-жовтим атлетам вдалося виграти медалі.
Український атлет Олексій Бичков здобув титул чемпіона Всесвітніх ігор з паверліфтингу у важкій вазі.
Також у суперважкій вазі паверліфтингу медаль здобула Тетяна Мельник – українка стала бронзовою призеркою.
Ще 3 нагороди українці виграли в сумо. У відкритих змаганнях серед жінок в України одразу дві медалі: Іванна Березовська здобула "золото", а Світлана Яромка – "бронзу". У півфіналі Березовська взяла реванш у Яромка за поразку в фіналі суперважкої категорії, а тоді виграла і фінал.
Тож Березовська здобула "срібло" та "золото" Всесвітніх ігор-2022, а Яромка – "золото" та "бронзу".
Олександр Вересюк виборов дебютну нагороду на Всесвітніх іграх. Він піднявся на третю сходинку п'єдесталу в чоловічій відкритій категорії.Цікаво. Україна наразі перебуває на третьому місці у медальному заліку. За кількістю медалей українці ділять перше місце з Італією – у команд по 22 нагороди.
Топ-5 медального заліку
1. Німеччина – 9+1+4
2. Колумбія – 8+7+3
3. Україна – 8+6+8
4.Японія – 8+5+6
5. Угорщина – 6+4+4