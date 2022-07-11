Українці у топ-3 медального заліку

За перші два дні українці здобули 17 нагород. Упродовж третього дня змагань українці вибороли ще 5 нагород, пише 24 канал.

До речі Україна здобула 13 медалей за другий день Всесвітніх ігор

У третій змагальний день Україна була представлена в трьох видах спорту – паверліфтингу, сумо та парашутному спорті. У перших двох синьо-жовтим атлетам вдалося виграти медалі.

Український атлет Олексій Бичков здобув титул чемпіона Всесвітніх ігор з паверліфтингу у важкій вазі.

Також у суперважкій вазі паверліфтингу медаль здобула Тетяна Мельник – українка стала бронзовою призеркою.

Ще 3 нагороди українці виграли в сумо. У відкритих змаганнях серед жінок в України одразу дві медалі: Іванна Березовська здобула "золото", а Світлана Яромка – "бронзу". У півфіналі Березовська взяла реванш у Яромка за поразку в фіналі суперважкої категорії, а тоді виграла і фінал.

Тож Березовська здобула "срібло" та "золото" Всесвітніх ігор-2022, а Яромка – "золото" та "бронзу".

Олександр Вересюк виборов дебютну нагороду на Всесвітніх іграх. Він піднявся на третю сходинку п'єдесталу в чоловічій відкритій категорії.

Цікаво. Україна наразі перебуває на третьому місці у медальному заліку. За кількістю медалей українці ділять перше місце з Італією – у команд по 22 нагороди.

Топ-5 медального заліку

1. Німеччина – 9+1+4

2. Колумбія – 8+7+3

3. Україна – 8+6+8

4.Японія – 8+5+6

5. Угорщина – 6+4+4