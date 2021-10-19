Все закінчиться результативною нічиєю, – ексгравець "гірників" про матч між Шахтарем та Реалом

Ексгравець Шахтаря Олександр Чижевський розповів кому надає перевагу в майбутньому протистоянні у матчі Шахтар – Реал. Він переконаний, що кінцевий рахунок буде 1:1.

"Обидві команди не будуть особливо ризикувати"

Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський наголошує на тому, що саме поєдинок з іменитим Реалом покаже наскільки сильний Шахтар.

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""Гірники" дуже потужно провели репетицію перед боєм з іспанським грандом, красиво обігравши Зорю. Однак, упевнений, тільки поєдинок з іменитим Реалом покаже, наскільки сильний Шахтар, або це був просто не день луганчан", – сказав Чижевський.

Він переконаний, що обидві команди не будуть особливо ризикувати, а гра закінчиться нічиєю.

Турнірне становище буде змушувати суперників грати на перемогу, але я не думаю, що обидві команди будуть особливо ризикувати. Боротьба буде проходити на зустрічних курсах і, на мій погляд, все закінчиться результативною нічиєю – 1:1,

– зазначив головний тренер Агробізнеса.

Матч 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Реал відбудеться у вівторок, 19 жовтня, у Києві на НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 22:00.