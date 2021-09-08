Все вирішили 2 м'ячі: як Світоліна зупинилась за два кроки до трофея US Open – відео

Еліна Світоліна зупинилась на стадії чвертьфіналу US Open. Перша ракетка України вилетіла від 19-річної Лейли Фернандес.

Фортуна була не на боці українки

26-річна одеситка у трьох сетах поступилась суперниці з Канади. Доля путівки у півфінал Відкритого чемпіонату США визначилась у третьому сеті на тай-брейку.

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Фернандес вийшла вперед з рахунком 1:4. Світоліна не збиралась так просто віддавати перемогу та зрівняла до 4:4. Ключовим став одинадцятий розіграш, коли Еліна програла свою подачу та знову дозволила суперниці вийти вперед.

Тенісистка з Канади подала на матч та завершила чвертьфінал звитягою – 5:7 на тай-брейку.

19-річна кривдниця українки в 1/2 фіналу зустрінеться з Аріною Сабаленко з Білорусі. Тенісистка у чвертьфіналі перемогла чешку Барбору Крейчикову.

За вихід в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату США Світоліна заробила 425 тисяч доларів. До турніру у США заробіток Еліни за цей сезон становив 764 тисяч доларів. Завдяки успішному виступу на US Open він перевалив за мільйон доларів.

Світоліна – Фернандес відеоогляд матчу