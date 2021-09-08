Все вирішили 2 м'ячі: як Світоліна зупинилась за два кроки до трофея US Open – відео
Джерело:24 канал
Еліна Світоліна зупинилась на стадії чвертьфіналу US Open. Перша ракетка України вилетіла від 19-річної Лейли Фернандес.
Фортуна була не на боці українки
26-річна одеситка у трьох сетах поступилась суперниці з Канади. Доля путівки у півфінал Відкритого чемпіонату США визначилась у третьому сеті на тай-брейку.
Варте уваги Залишила своє серце на корті, – Світоліна прокоментувала поразку у чвертьфіналі US Open
Фернандес вийшла вперед з рахунком 1:4. Світоліна не збиралась так просто віддавати перемогу та зрівняла до 4:4. Ключовим став одинадцятий розіграш, коли Еліна програла свою подачу та знову дозволила суперниці вийти вперед.
Тенісистка з Канади подала на матч та завершила чвертьфінал звитягою – 5:7 на тай-брейку.
19-річна кривдниця українки в 1/2 фіналу зустрінеться з Аріною Сабаленко з Білорусі. Тенісистка у чвертьфіналі перемогла чешку Барбору Крейчикову.
- За вихід в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату США Світоліна заробила 425 тисяч доларів. До турніру у США заробіток Еліни за цей сезон становив 764 тисяч доларів. Завдяки успішному виступу на US Open він перевалив за мільйон доларів.
Світоліна – Фернандес відеоогляд матчу