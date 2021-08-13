Все у підвішеному стані, – Федерер вирішує, чи продовжувати кар'єру
Джерело:blick.ch
Найтитулованіший тенісист сучасності Роджер Федерер взяв паузу після поразки на Вімблдоні. Федерер вирішив не тренуватися через проблеми з коліном.
Федерер: Я вже давно не тренуюся
Ще на початку 2020 року у Федерера виникли проблеми з коліном на Australian Open, через що швейцарець не грав тривалий час.
Дивіться також Світоліна та Федерер жорстко познущались над Монфісом: відео
Повернення Роджера відбулося у 2021 році, однак через проблеми 40-річний швейцарець не визначився, чи продовжить виступати.
Через коліно я вже давно не тренуюся. На цьому тижні зустрінуся з лікарями і командою, і ми визначимося з подальшими планами. Зараз все у трохи підвішеному стані,
– заявив Роджер.
Разом з тим, Федерер сказав, що намагається зберігати позитивний настрій.
"Але я спокійна людина, до всього ставлюся з гумором, шукаю позитивні моменти в кожній ситуації. Якщо зараз все погано, то я знаю, що стане краще і що могло бути набагато гірше.
У цілому у мене все дуже добре. У родині всі здорові. Мені недавно виповнилося 40, але я все ще граю. Хто б міг подумати? Точно не я. Я перебуваю в гармонії з собою і впевнений, що в майбутньому ще буде багато прекрасних моментів", – резюмував швейцарець.
- У 2021 році Федерер взяв участь тільки в 5 турнірах і на жодному не дійшов до фіналу.
- На Ролан Гаррос Федерер виступав потужно та дійшов до стадії 1/4 фіналу. Та Роджер знявся з турніру, щоб не навантажувати травмоване коліно.
- Федерер також виступив на Вімблдоні. Тенісист зумів дійти до чвертьфіналу, в якому сенсаційно програв Хуберту Хуркачу.