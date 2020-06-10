Українська легкоатлетка Юлія Левченко вражає своєю красою та не забуває ділитись нею із іншими. Спортсменка щиро радіє спекотній літній погоді.

22-річна українська стрибунка у висоту поділилась світлиною із вболівальниками у Instagram. Таке фото дівчини викликало неабияку увагу зі сторони вболівальників спортсменки.

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Додамо, що дівчина вже повернулась до тренувань на стадіоні.

Доброго ранку. Спекотний та хороший ранок. Звикаю до такої температури,

– підписала спортсменка.

Досягнення Юлії Левченко