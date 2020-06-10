Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поражает своей красотой и не забывает делиться ею с другими. Спортсменка искренне радуется жаркой летней погоде.

22-летняя украинская прыгунья в высоту поделилась фотографией с болельщиками в Instagram. Такое фото девушки вызвало большое внимание со стороны болельщиков спортсменки.

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Добавим, что девушка уже вернулась к тренировкам на стадионе.

Доброе утро. Жаркое и хорошее утро. Привыкаю к такой температуре,

– подписала спортсменка.

Достижения Юлии Левченко