Українська спортсменка Юлія Левченко відновлює фізичну форму після травми. Зіркова стрибунка у висоту рада, що нарешті може тренуватися, про що повідомила у соціальних мережах.

У своєму інстаграмі 22-річна українка повідомила, що відновилася від травми. Як заявила Юлія, вона мала проблеми з коліном.

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Левченко провела тренування з бар'єрами

Тепер же Левченко щаслива, що знову може виконувати вправи. Юлія провела тренування просто неба, долаючи бар'єри.

"Зима-2020. Коліно не згинається, і я закінчую сезон заздалегідь... Діапазон вправ, які мені залишаються під силу, скорочується до мінімуму.

Це я не скаржуся, це історія про те, з яким задоволенням я робила сьогодні бар'єри та стрибки. Щастя в дрібницях, чи не так?", – написала Левченко в інстаграмі.

Досягнення Левченко