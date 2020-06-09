Чарівна Юлія Левченко показала, як тренується у Києві: відео
Українська спортсменка Юлія Левченко відновлює фізичну форму після травми. Зіркова стрибунка у висоту рада, що нарешті може тренуватися, про що повідомила у соціальних мережах.
У своєму інстаграмі 22-річна українка повідомила, що відновилася від травми. Як заявила Юлія, вона мала проблеми з коліном.
Дивіться також Легкоатлетка-красуня Левченко показала, як робити дієву зарядку: відео
Левченко провела тренування з бар'єрами
Тепер же Левченко щаслива, що знову може виконувати вправи. Юлія провела тренування просто неба, долаючи бар'єри.
"Зима-2020. Коліно не згинається, і я закінчую сезон заздалегідь... Діапазон вправ, які мені залишаються під силу, скорочується до мінімуму.
Це я не скаржуся, це історія про те, з яким задоволенням я робила сьогодні бар'єри та стрибки. Щастя в дрібницях, чи не так?", – написала Левченко в інстаграмі.
Досягнення Левченко
- Українка є срібною призеркою чемпіонату світу, чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2014 року.
- Найкращий результат – 1,94 м у приміщенні та 2,01 м на відкритому повітрі.
- Легкоатлетка є володаркою національного рекорду серед юніорів.