Врізався у пасажирський автобус: відомий велогонщик Берналь потрапив у серйозну аварію

Колумбійський велогонщик Еган Берналь потрапив у серйозну аварію. Під час тренувань спортсмен зіштовхнувся з автобусом.

Берналь отримав серйозні травми

Велогонщик зазнав серйозних трав під час зіткнення з пасажирським автобусом. Берналь їхав попереду транспорту, який несподівано зупинився перед ним, щоби висадити пасажира.

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Спортсмен отримав ряд важких травм: перелом стегна і надколінка, пошкодження шиї, грудної клітки, нижніх кінцівок, опорно-рухового апарату та закриту травму грудної клітки.

Велогонщина прооперували відразу після зіткнення. Повідомляють, що зараз його стан стабільний.

Відновлення спортсмена триватиме 6-7 місяців.



Берналь потрапив у важку аварію / Фото з твітеру Mundo Ciclístico

Еган Берналь є чинним переможцем Джіро д’Італія та чемпіоном Тур де Франс-2019.