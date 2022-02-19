Фінал Кубка України 18 раз відбудеться у Києві

Президент УАФ Андрій Павелко у своєму фейсбуці повідомив, що фінал відбудеться 12-го травня. Гру прийме столичний НСК "Олімпійський".

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Фінал Кубка України відбудеться у Києві вперше за 7 років. Попередній раз НСК "Олімпійський" приймає вирішальну гру в сезоні-2014/2015, коли Динамо по пенальті обіграло Шахтар.

Після цього фінал Кубка України прийняли 5 різних міст: двічі Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя та Тернопіль.

Загалом Київ 18-й раз прийме фінальний поєдинок Кубка України.

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