Финал Кубка Украины 18 раз состоится в Киеве
Президент УАФ Андрей Павелко в своем фейсбуке сообщил, что финал состоится 12 мая. Игру примет столичный НСК "Олимпийский".
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Финал Кубка Украины состоится в Киеве впервые за 7 лет. В предыдущий раз НСК "Олимпийский" принимало решающую игру в сезоне 2014/2015, когда Динамо по пенальти обыграло Шахтер.
После этого финал Кубка Украины приняли 5 разных городов: дважды Харьков, Львов, Днепр, Запорожье и Тернополь.
В целом Киев в 18-й раз примет финальный поединок Кубка Украины.
Кто борется за Кубок Украины
- Пока в Кубке Украины осталось восемь команд, которые примут участие в 1/4 финала.
- Базовый день матчей 1/4 финала – 2 марта 2022 года. Действующим обладателем трофея является киевское Динамо.