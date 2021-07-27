Прокляття знято: вперше український прапороносець виграв медаль Олімпіади

Олена Костевич та Олег Омельчук принесли Україні бронзову нагороду в стрільбі з пістолета з дистанції 10 метрів на Олімпійських іграх у Токіо

Олена Костевич та Олег Омельчук показали у кваліфікації третій результат та отримали право виступити у перестрілці за бронзу із Зораною Аруновіч та Даміром Мікечом із Сербії. Українці перемогли 16:12 та здобули бронзову нагороду.

Як це було Костевич і Омельчук здобули "бронзу" Олімпіади у стрільбі з пневматичного пістолета у міксті

У індивідуальних змаганнях у стрільбі з пістолета Олена Костевич 25 липня у Токіо фінішувала четвертою.

Костевич подолала "прокляття прапороносця"

Таким чином, Олена Костевич, яка несла прапор України та відкритті Олімпіади-2020, подолала традицію, за якою спортсмени, які несуть прапор на церемонії, потім залишаються на Іграх без медалей.

На попередніх шести літніх і семи зимових Олімпійських іграх, на яких була представлена ​​збірна України, прапороносці нашої команди неодмінно поверталися додому без медалі.