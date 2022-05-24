Вперше про це чую, – Ребров спростував чутки про відставку Петракова

Раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що Сергій Ребров може очолити збірну України. Сам тренер спростував цю інформацію.

Ребров: Не зовсім розумію, чому Петракова можуть відправити у відставку

За словами Реброва, він вперше чує про те, що Олександр Петраков може піти у відставку. Він не бачить причин для такого рішення.

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Вперше про це чую, ніхто до мене з такою пропозицією не звертався. Та й не зовсім розумію, чому Петракова можуть відправити у відставку, які зараз для цього є підстави,

– сказав Ребров.

Також український фахівець пролив світло на свою подальшу долю в Аль-Айні.

"Щодо мене, то я зараз там, де й був. Мій контракт з Аль-Айном підходить до завершення, про нове жодної детальної розмови з керівництвом поки не було, у найближчому майбутньому все проясниться", – зазначив тренер.

Тренерська кар'єра Реброва в Еміратах

Українець очолив Аль-Айн влітку 2021 року. До цього він тренував Ференцварош. Ребров претендував на посаду головного тренера збірної України, але не домовився про розставання з Аль-Айном і продовжив працювати з клубом.

На початку травня український фахівець здобув перший трофей на чолі Аль-Айну. 11 травня Ребров здобу другий титул зі своєю командою. Аль-Айн за три тури до кінця достроково виграв чемпіонат.

Українець відсвяткував перемогу з українським прапором. З ним сфотографувалися і решта гравців Аль-Айна.

Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

Петраков у збірній