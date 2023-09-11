Унікальний випадок: уперше в історії тенісу змінилися перші ракетки світу в усіх розрядах

У США з 28 серпня по 10 вересня тривав останній "мейджор" 2023 року. Після його закінчення оновився рейтинг тенісистів, який зафіксував унікальне явище у цьому виді спорту.

Переможцями в одиночних розрядах Відкритого чемпіонату США стали Новак Джокович та Коко Гофф, у парах же тріумфували – Раджив Рем / Джо Солсбері та Габріела Дабровскі / Ерін Раутліфф. Такі результати вплинули на зміну лідерів рейтингу у світовому тенісі, пише 24 Канал.

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Історичний випадок – вперше одночасно змінилися перші ракетки світу в усіх розрядах

Першою ракеткою світу серед чоловіків знову став Новак Джокович. Тріумфувавши на US Open, він здобув рекордний 24-й титул Grand Slam у кар'єрі та змістив з першої сходинки іспанського тенісиста Карлоса Алькараса. Таким чином, серб повернувся на першу сходинку в рейтингу та почав рекордний 390-й тиждень у статусі лідера Туру.

У жіночому тенісі розпочалася чорна смуга в історії. Рейтинг WTA очолила спортсменка без прапора, фанатка самопроголошеного президента Білорусі, яка продовжує відвідувати Росію – Арина Сабалєнко. Вона поступилася у фіналі американського "мейджора" Коко Гофф та вперше за 75 тижнів змістила з першої сходинки рейтингу Ігу Швьонтек.

У парному розряді також відбулися зміни лідерів. Серед чоловіків світовий рейтинг очолив Остін Крайчек замість Ніла Скупскі, а у жінок номером 1 тепер є Джессіка Пегула, яка змістила з першого місця Катержину Синякову.

. Першою ракеткою України серед чоловіків наразі є Віталій Сачко (ATP: 162), а серед жінок – Еліна Світоліна (WTA: 25)